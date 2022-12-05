Оторванный от мира: эксперт объяснил, на что надеялся Путин, начиная войну

Путин надеялся, что Запад не будет помогать Украине и не ожидал такого сопротивления украинцам.

Российский диктатор Владимир Путин оторван от мира и плохо воображает окружающую действительность. Иначе он бы не отважился на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил российский оппозиционный журналист, социолог Игорь Яковенко, передает телеканал FREEДОМ.

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"…Путин очень плохо представляет себе окружающую действительность. Ну, хотя бы исходя из того, что он совершил вот это нападение на Украину. Абсолютно не понимал, что он делает, что из себя представляет Украина. Он совершенно не понимает, что такое Европа, что такое Соединенные Штаты Америки", – говорит журналист.

По мнению Яковенко, диктатор находится в мире, не имеющем никакого отношения к реальному. Однако это не единственный просчет Путина.

Яковенко считает, что президент РФ попытался спроектировать сценарий альтернативного развития вторжения РФ, где Европа и США отмежевались и не оказали помощь.

Однако журналист уверен: даже если бы Украина не получила поддержку от Запада, все равно сопротивлялась бы и началась партизанская война.

"…При любых обстоятельствах у Путина бы не получилось завоевать Украину, это была бы продолжительная партизанская война. И в любом случае поддержка Украины была бы. То есть я не могу себе представить, что все согласились бы с тем, что в центре Европы большая европейская страна была захвачена. Нет, я думаю, что это было то же, только разница в том, что поддерживали бы партизанскую войну в Украине", — сказал социолог.

Яковенко отмечает, что в случае победы Россия не остановится и продолжит агрессию против других стран. Это понимают и на Западе.

"Понимание того, что Путин не остановится на Украине, оно сегодня носит тотальный характер. Все понимают, что если Украина не устоит, то дальше Путин двинется на другие страны. То есть я думаю, что это понимание не альтруизм, не то, что Запад просто из человеколюбия помогает Украине. Я думаю, что большинство западных стран прекрасно понимают, что Украина сейчас защищает их в частности", — подытожил эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин ошибся в оценке своих возможностей, начиная войну в Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным, если тот окончит войну в Украине.

Тем временем британские СМИ пишут, что у Путина – онкология, шизоаффективное расстройство, заболевание Паркинсона.

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