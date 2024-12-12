Отправит ли Европа свои войска в Украину: Франция начала серию переговоров по созданию коалиции

Государства, подписавшие с Украиной соглашения о безопасности, могли бы отправить войска независимо от НАТО.

Лидеры Франции и Польши в четверг, 12 декабря, проведут переговоры, главной темой которых будут гарантии безопасности для Украины. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь поднимет вопрос об отправке иностранных войск в Украину после заключения мирного соглашения.

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на ряд дипломатических источников в Европе.

Встреча премьер-министра Польши Дональда Туска с Макроном состоится в Варшаве. В этот же день пройдут встречи министров иностранных дел и финансов Франции, Польши и Германии в Варшаве и Берлине.

"Украина будет главным вопросом повестки дня на встрече глав государств. Они обсудят, как обеспечить ей возможность противостоять [российской агрессии – ред.] и занять наилучшую позицию для переговоров", — сообщил французский дипломат на условиях анонимности.

По словам двух других европейских источников из дипломатических кругов, также будет обсуждаться идея отправки иностранных войск в Украину, если стороны конфликта заключат соглашение о прекращении огня.

"Это сработало бы как своего рода усиленная двухсторонняя гарантия безопасности, учитывая, что у Украины мало шансов получить членство в НАТО или хотя бы приглашение в ближайшей перспективе", – говорится в статье.

Издание также отмечает, что в ноябре Франция уже обсуждала такую возможность с Великобританией, а Украина вела аналогичные переговоры с балтийскими и скандинавскими странами.

"Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в создании коалиции из 5–8 европейских стран, которые были бы полны решимости действовать независимо от НАТО и на основании двусторонних соглашений о безопасности с Украиной", — сообщил журналистам источник, осведомленный о ходе событий.

При этом дипломаты подчеркивают, что конкретных предложений пока нет, и на данном этапе Польша не готова отправлять своих солдат в Украину.

Макрон впервые предложил отправить войска в Украину еще в феврале, то тогда эту идею жестко раскритиковала Германия. Позже президент Франции предлагал отправить в Украину военных инструкторов, отряды саперов для гуманитарного разминирования и подразделения для охраны границы, но ни одна их этих идей не получила достаточной поддержки и не была реализована. По словам двух дипломатов, теперь эти идеи могут быть пересмотрены некоторыми европейскими лидерами.

"Есть ли у нас другой выбор? Я не думаю, что существует какой-либо правдоподобный сценарий, при котором не будет активного участия Европы в реализации гарантий безопасности и защиты Европы в целом", — прокомментировал перспективу отправки войск высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, когда война в Украине закончится, российская угроза для Европы не исчезнет, поэтому европейским странам "придется взять на себя часть военного бремени" по обеспечению безопасности Украины.

Напомним, глава ОПУ Андрей Ермак считает, что Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с Россией на равных. Но пока Украина не готова к переговорам с РФ о завершении войны с позиции силы.

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