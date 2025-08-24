- Дата публикации
Отправит ли Канада войска в Украину в рамках гарантий безопасности: Карни ответил
Карни подчеркнул, что прежде всего в ядре гарантий безопасности должны быть сильны ВСУ.
Премьер-министр Марк Карни не исключает, что Канада отправит войска в Украину. Это может стать частью гарантий безопасности.
Об этом Карни сказал во время визита в Киев, передает "Мы Украина".
Однако, по его словам, главной гарантией безопасности есть украинские Вооруженные силы, которые должны быть хорошо оснащены.
По его словам, ключевое, чтобы было военное оборудование и возможности тренировки.
«Мы работаем с нашими союзниками и коалицией желающих, с Украиной над условиями гарантий безопасности — на земле, в небе и на море. Я бы не исключал присутствие войск, да (войск Канады, — ред.), — отметил премьер Канады Карни.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сдвиги в вопросе гарантий безопасности для Украины. Лидер заявил, что сейчас существует реальный шанс окончить войну. Да, в ближайшие дни будут объявлены гарантии безопасности для Украины от США и Европы.
«Сейчас есть реальный шанс окончить эту войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир», - подчеркнул Зеленский.
Также темой обсуждения двух лидеров были гарантии безопасности для Украины после завершения боевых действий, в том числе вовлеченность Нидерландов в этот процесс.