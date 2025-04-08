Отправка миротворцев в Украину: премьер Канады сообщил, от чего будет зависеть это решение

Премьер-министр Марк Карни / © Associated Press

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Канада окончательно не решила вопрос об участии в миротворческом контингенте в Украине после окончания войны.

Об этом сообщил канадский премьер-министр Марк Карни в интервью Radio-Canada. Глава правительства сказал, что решение Канады присоединиться к миротворческим усилиям будет зависеть от обстоятельств. Он напомнил, что его страна вошла в «коалицию желающих», возглавляемую Францией и Великобританией и отметил, что ведет переговоры с лидерами этих стран.

Кроме этого, Карни отметил недопустимость заключения любых мирных договоренностей, если их не поддержит сама Украина. Также он категорически отверг возможность выполнения любых ультиматумов Кремля по поводу смены власти в Украине.

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«Я очень горжусь ролью правительства Канады и поддержкой канадцами украинского народа. Для меня неприемлемы какие-либо договоренности о мире, на которые не согласится Украина, а также требования российского диктатора Путина заменить Владимира Зеленского в должности президента», — подчеркнул он.

Напомним, что Франция и Великобритания представили план размещения миротворцев в Украине.

Ранее на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что карта размещения военного контингента в Украине уже готова. Президент уточнил, что она непублична.