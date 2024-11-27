Отправка военных НАТО в Украину: Литва сделала важное заявление

Страны имеют разные позиции по отправке своих солдат в Украину.

Литва поддерживает идею Франции относительно возможного отправления войск западных стран в Украину без разрешения всех стран-членов НАТО.

Об этом заявил посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулонис в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, если Париж примет подобное решение, то ему не требуется для этого разрешения Альянса.

"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, желающая присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", — подчеркнул литовский дипломат.

Вместе с тем Матулонис отметил, что в настоящее время отправление западных войск в Украину является "лишь идеей". Разные страны имеют разные предложения по этому поводу. Впрочем, добавил посол, эту тему могут снова поднять министры иностранных дел стран НАТО во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Напомним, ранее глава британского МИД Дэвид Лемми сообщил, что Великобритания не изменила свою позицию, а потому не будет отправлять свои войска в Украину. Впрочем, подчеркнул он, Лондон четко придерживается позиции поддержки Украины.

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