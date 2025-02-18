Отправление европейских войск в Украину: Бербок поддержала Шольца

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает преждевременными разговоры об отправке европейских войск в Украину.

Таким образом, министерша поддержала позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает n-tv.

"Ни одного солдата не отправят на эту горячую войну", — заявила министерша иностранных дел Германии.

По ее словам, дискуссия о миротворческих силах преждевременна. В то же время глава МИД заявил, что "сохранение мира – задача Европы", которая не может быть решена из-за глав европейцев.

Заявление Шольца

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление о том, что в Украине не будет европейских войск, пока идет война. В частности, это говорит и о том, что Германия не будет разворачивать свои войска.

"Сейчас понятно: пока идет война, о европейских войсках в Украине не будет даже речи. Вопросы, которые потом придется обсуждать по архитектуре безопасности, будут обсуждаться, когда придет время", — подчеркнул он.

Читайте также:

Историческое решение! Стармер готов направить войска в Украину!