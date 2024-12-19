Отправление миротворцев в Украину: Зеленский сделал заявление

Президент сообщил о положительных сдвигах по вопросу размещения миротворцев в Украине.

В ходе встреч в Брюсселе политики обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии. Есть позитив от некоторых лидеров

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает "ЕП".

По его словам, сейчас продолжаются консультации, в проведении которых помогает президент Франции Эмманюэль Макрон. И Зеленский, и президент Франции обсудили этот вопрос.

"Мы поддерживаем идею усиления Украины, и вы это понимаете. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль уже имел контакты с некоторыми лидерами. Пока что не хочу говорить детали, потому что мы в процессе", — рассказал Зеленский.

Президент добавил, что это непростой процесс: "Вы понимаете, каковы в этом риски, поэтому на чем остановлюсь".

Напомним, в последнее время в западных СМИ активно обсуждается возможность размещения европейских войск в Украине, особенно в контексте потенциального прекращения огня и мирных переговоров.

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