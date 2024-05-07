Отправка войск США в Украину: у Байдена озвучили свою позицию

Американские войска не будут воевать в Украине, заявили в Госдепе.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер опроверг информацию о возможном вмешательстве американских войск в войну в Украине.

Об этом Миллер сказал на брифинге 6 мая.

Как отметил спикер Госдепа, президент США Джо Байден "четко дал понять", что не будет отправлять американские войска в Украину.

Также читайте Иностранные войска в Украине: израильский эксперт о возможном алгоритме размещения

"Я не собираюсь комментировать заявления, сделанные членами Конгресса. Президент четко дал понять, что он не будет посылать американские войска сражаться в Украину", – сказал Миллер.

Напомним, накануне лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что если Украина падет, то Америке придется "вмешаться в конфликт с нашими военнослужащими".

Читайте также: