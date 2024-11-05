Отправка войск КНДР в Россию: дипломат рассказал о роли Китая

Дипломат считает, что Китай все знал.
По всей вероятности, Китаю было известно о планах Северной Кореи отправить свои войска в Россию, чтобы они воевали в войне против Украины.
Такое мнение высказал бывший посол Украины в США, а также во Франции Олег Шамшур в интервью "Главреду".
Более того, дипломат считает, что Пхеньян не мог принять такое решение без согласования с Пекином.
"Мне трудно представить, что Северная Корея, полностью зависимая от Китая, что-то может делать в смычке с Россией без согласия Пекина. Китайский режим может демонстрировать свое недовольство этим и даже выступить против того, чтобы сохранить свой лоск и престиж на международной арене. Впрочем, я думаю, что без согласования с Китаем ничего бы не произошло", – подчеркнул Олег Шамшур.
Напомним, ранее Китай отреагировал на сотрудничество России и Северной Кореи. Пекин заявил, что пока не видит угрозы в углублении сотрудничества между странами. Мол, Москва и Пхеньян самостоятельно решают, как будут развиваться их отношения.
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