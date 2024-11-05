Отправка войск КНДР в Россию: дипломат рассказал о роли Китая

По всей вероятности, Китаю было известно о планах Северной Кореи отправить свои войска в Россию, чтобы они воевали в войне против Украины.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в США, а также во Франции Олег Шамшур в интервью "Главреду".

Более того, дипломат считает, что Пхеньян не мог принять такое решение без согласования с Пекином.

"Мне трудно представить, что Северная Корея, полностью зависимая от Китая, что-то может делать в смычке с Россией без согласия Пекина. Китайский режим может демонстрировать свое недовольство этим и даже выступить против того, чтобы сохранить свой лоск и престиж на международной арене. Впрочем, я думаю, что без согласования с Китаем ничего бы не произошло", – подчеркнул Олег Шамшур.

Напомним, ранее Китай отреагировал на сотрудничество России и Северной Кореи. Пекин заявил, что пока не видит угрозы в углублении сотрудничества между странами. Мол, Москва и Пхеньян самостоятельно решают, как будут развиваться их отношения.

Читайте также:

Мир без ядерного оружия. США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей