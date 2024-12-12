Отправят ли союзнические войска в Украину: Туск дал окончательный ответ

Пока нет планов по направлению союзнических войск в Украину. В частности, Польша пока не будет прибегать к таким действиям.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает "Укринформ".

"Хочу также возразить спекуляции на тему возможного присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или достижения мира", — подчеркнул Туск.

По его словам, подобные решения польские власти будут принимать в Варшаве.

"Решение по действиям Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве", — заявил глава польского правительства и добавил, что Польша "не планирует такого рода действий".

Напомним, ранее в Польше было названо условие участия своих войск в миротворческой миссии в Украине. По словам спикера польского Сейма Шимона Главные, это может происходить только под эгидой НАТО и в структурах НАТО.

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