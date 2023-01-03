Отпугивать агрессора: Польша заказала для своей армии 70 тысяч винтовок Grot

Соглашение с производителем подписал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Об этом пишет Укринформ.

Это хорошие, проверенные винтовки. Они хорошо оцениваются в польской армии, а также военнослужащие украинской армии... Они положительно зарекомендовали себя в бою. Это самый важный тест, который прошла винтовка Grot”, — подчеркнул Блащак.

Польский оружейный завод "Лучник" из Радома изготовит для армии до конца 2026 почти 70 тыс. винтовок Grot. С учетом предыдущих соглашений для нужд Вооруженных сил РП в целом закуплено уже около 100 тыс. автоматических винтовок этого типа.

В следующие недели будет подписано еще несколько соглашений на покупку автоматических винтовок Grot — учитывая запланированное увеличение численности армии до 300 тыс. военнослужащих (на сегодняшний день она составляет почти 164 тыс.).

Польская армия усиливает оборонительные возможности, чтобы "отпугнуть агрессора". Министр подчеркнул, что Польша хочет мира, но для этого "должна готовиться к войне".

Таких винтовок должно быть в стране очень много, в том числе и на складах.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак напомнил, что в первые дни полномасштабной войны в Киеве и других городах Украины гражданским выдавали автоматы для защиты от российского агрессора. По убеждению министра, в Польше также должны находиться соответствующие запасы автоматического оружия на такой случай.

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Напомним, что из России озвучивают новые угрозы Польше и при этом собираются "брать Варшаву".

Польша продолжит помогать Украине в 2023 году.

Также в Польше назвали два основных нарратива российской пропаганды в отношении Украины.

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