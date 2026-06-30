Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп никогда не собирался содействовать победе Украины в войне. В то же время, его решения могли непреднамеренно создать условия, которые позволили Киеву перехватить стратегическую инициативу.

Об этом говорится в статье журналиста Билла Броудера для The Telegraph .

Автор напоминает, что во время президентской кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить войну в Украине через 24 часа.

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«Конечно, он этого не сделал. Прошло уже более 1580 дней с начала этой войны, и она продолжается», — констатирует журналист.

В то же время, по его словам, парадокс состоит в том, что решения Трампа, не направленные на поддержку Украины, могли больше приблизить завершение войны, чем любые предыдущие шаги.

Броудер напоминает, что администрация Джо Байдена пообещала поддерживать Украину «столько, сколько будет нужно» и предоставила военную помощь более чем на 66 млрд долларов.

В то же время, журналист считает, что эта поддержка имела существенное ограничение.

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«Это было приветственно. Но помощь сопровождалась разрушительным условием. В обмен на американское оружие Вашингтон требовал, чтобы Украина не делала ничего, что могло бы привести к эскалации», — пишет он.

По словам автора, администрация Байдена слишком серьезно отнеслась к ядерным угрозам диктатора Путина, что значительно ограничивало возможности Украины.

"Администрация Байдена полностью проглотила путинские ядерные угрозы и поставила Киев в безвыходное положение", - отмечает Броудер.

Он объясняет, что фактически Украина могла наносить удары по российским войскам только после того, как они уже пересекли государственную границу.

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«Подумайте, как это было абсурдно. Россия могла полностью безопасно сосредоточивать свои войска на границе. Украина должна была ждать, пока эти войска вторгнутся на ее территорию, прежде чем ей разрешили открыть ответный огонь».

По мнению журналиста, именно такая политика стала одним из факторов затягивания войны, ведь, несмотря на большие потери РФ, время работало на Москву.

Броудер также отмечает, что одним из первых решений Трампа по возвращении в Белый дом стало прекращение поставок американской помощи Украине.

Кроме того, президент США настаивал, чтобы Киев компенсировал Соединенным Штатам стоимость помощи, предоставленной администрацией Байдена, из-за соглашения о добыче полезных ископаемых.

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Журналист также вспоминает встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

«Это деморализовало Украину и всех, кто хочет, чтобы Россия проиграла. Но это открыло новые возможности», – пишет автор.

По его мнению, после прекращения американского финансирования Вашингтон упустил возможность диктовать Киеву условия использования вооружения.

«Поводок отпустили. Соединенные Штаты больше не могли требовать от Украины, чтобы она не наносила удары по целям на территории России. Это единственное изменение изменило ход войны», - заявил автор.

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Броудер отмечает, что в последние месяцы Украина активно применяет собственные ракеты и беспилотники для ударов по российской нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре.

В качестве примера он приводит удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге во время проведения экономического форума, сопровождавшегося масштабным пожаром.

«Его гости прибыли на место, где их встретила приближающаяся к дому картина войны», — отмечает журналист.

По словам автора, последствия таких атак ощутимы.

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«В конце мая объемы нефтепереработки в России упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия. Десятки регионов ввели ограничение горючего. У заправочных станций выстроились очереди, а в Крыму заправки перестали обслуживать обычных водителей», — говорит Броудер.

Он отмечает, что государство, являющееся одним из крупнейших экспортеров нефти и газа, уже не способно полностью обеспечить собственный внутренний рынок топливом.

«Это впечатляет. Пока Трамп и Европа затрудняются нефтяными санкциями, Зеленский ввел свои собственные — сжигая нефтеперерабатывающие заводы один за другим», — отметил автор.

Кроме ударов по топливной инфраструктуре, Украина, по словам журналиста, успешно атакует предприятия военно-промышленного комплекса РФ и разрушает логистические маршруты в оккупированный Крым.

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«Трамп сказал Зеленскому, что у него нет козырей. Оказывается, именно Путин остался ни с чем», — считает Броудер.

В то же время журналист отмечает, что Запад не должен останавливаться на достигнутом.

«Это означает большее оружие. Это означает усиление противовоздушной обороны, чтобы неизбежные ответные удары России по украинским городам были гораздо менее смертоносными. Это значит, что мы наконец-то конфискуем примерно 300 млрд долларов замороженных резервов российского центрального банка, большая часть которых находится в Европе, и передадим их Украине для финансирования борьбы», — отмечает он.

Также Броудер напоминает, что российские государственные резервы остаются только замороженными уже более четырех лет. По его мнению, необходимо также ввести вторичные санкции против нефтеперерабатывающих предприятий в Индии, Китае и Турции, продолжающих закупать российскую нефть.

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Подытоживая, журналист отмечает, что Запад должен сохранить нынешнюю свободу действий Украины и не допустить возвращения к предыдущим ограничениям.

«Я уже более десяти лет являюсь одним из самых решительных противников Путина. Я знаю, как он воспринимает слабость и знаю, как он воспринимает силу. Он сделал ставку на то, что Запад потеряет самообладание, а Украина всегда будет на коротком поводке у своих друзей. В первый раз этот поводок оборвался. Наша задача теперь — позаботиться о том, чтобы она так и осталась оборванной», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что, несмотря на победу Дональда Трампа на выборах в США, которая сначала вызвала эйфорию среди российских радикальных кругов, расчеты на скорое ослабление Украины не оправдались .

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин заявил, что во время саммита в Анкоридже не было никаких официальных договоренностей по войне в Украине .

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