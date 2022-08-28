Отрицает захват Запорожской АЭС: на ядерной конференции ООН не хватило согласия через РФ

Генсек ООН выразил свое мнение из-за отсутствия консенсуса об итоговом документе Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за позиции России.

Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, — пишет Укринформ

Конференция завершилась без итогового документа, поскольку Россия возражала против упоминания в тексте ее ответственности за захват Запорожской АЭС.

Генеральный секретарь ООН разочарован тем, что страны не смогли достичь консенсуса и воспользоваться возможностью ужесточить договор, принятый 52 года назад.

Также Гутерреш выразил сожаление по поводу того, что конференция не смогла решить неотложные проблемы, угрожающие глобальной безопасности.

«Напряженная международная ситуация и повышенный риск применения ядерного оружия случайно или вследствие просчета нуждаются в срочных и решительных действиях. Генеральный секретарь призывает все государства использовать все возможности диалога, дипломатии и переговоров для ослабления напряженности, снижения ядерного риска и устранения ядерной угрозы раз и навсегда», — отметил Дюжаррик.

По его словам, мир, свободный от ядерного оружия, остается самым высоким приоритетом ООН в сфере разоружения.