Отрицает захват Запорожской АЭС: на ядерной конференции ООН не хватило согласия через РФ

Генсек ООН выразил свое мнение из-за отсутствия консенсуса об итоговом документе Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за позиции России.
Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, — пишет Укринформ
Конференция завершилась без итогового документа, поскольку Россия возражала против упоминания в тексте ее ответственности за захват Запорожской АЭС.
Генеральный секретарь ООН разочарован тем, что страны не смогли достичь консенсуса и воспользоваться возможностью ужесточить договор, принятый 52 года назад.
Также Гутерреш выразил сожаление по поводу того, что конференция не смогла решить неотложные проблемы, угрожающие глобальной безопасности.
«Напряженная международная ситуация и повышенный риск применения ядерного оружия случайно или вследствие просчета нуждаются в срочных и решительных действиях. Генеральный секретарь призывает все государства использовать все возможности диалога, дипломатии и переговоров для ослабления напряженности, снижения ядерного риска и устранения ядерной угрозы раз и навсегда», — отметил Дюжаррик.
По его словам, мир, свободный от ядерного оружия, остается самым высоким приоритетом ООН в сфере разоружения.
Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети. Все – из-за пожаров на золоотвалах ТЭС рядом с ЗАЭС.
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