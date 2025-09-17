"Отсчет пошел на недели": депутат сделал шокирующее заявление о выборах в Украине

Верховная Рада

Нынешняя каденция Верховной Рады, вероятно, подходит к концу. Этот парламент, по словам депутата, работает свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году у страны может быть новый состав парламента.

Об этом сообщил народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам государственной службы Дмитрий Черный.

Он отметил, что предстоящие выборы тесно переплетаются с вопросом завершения войны. Это означает, что время, оставшееся на этом Совете, должно быть использовано максимально продуктивно и качественно. И главное — исключительно в пользу государства.

Черный добавил, что у нынешних депутатов есть последний шанс доказать, что они работают не ради внутренних политических распрей, а во благо страны.

«Это наш последний шанс использовать время мудро. Последний шанс действовать ради безопасности и будущего страны. И мы не имеем права потратить его на внутренние политические противостояния», — сказал он.

По словам Черного, депутаты ожидают от президента четких наставлений по поводу будущего парламента. Ведь это время слишком важно, чтобы позволить себе тратить его на мелкие споры, а не на принятие ключевых для Украины решений.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, народный депутат Елена Шуляк считает, что говорить о проведении выборов в Украине пока преждевременно. По ее словам, главным препятствием есть разрушенные тысячи избирательных участков, которых фактически не существует.

Шуляк подчеркнула, что подготовка необходимого законодательства и восстановления инфраструктуры требует времени, а первоочередной задачей для государства остается завершение войны.

Кроме того, важно обеспечить право голоса для граждан, находящихся сегодня на фронте и защищающих страну.