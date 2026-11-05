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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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89
Время на прочтение
1 мин

Оценка Кушнера Зеленского и заявления в США после выборов: главные новости ночи 5 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Конгресс

Конгресс / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 ноября 2026 года:

  • Кушнер оценил позицию Зеленского перед переговорами в Абу-Даби Читать далее –>

  • ЦПИ опроверг фейк о ракетных угрозах Ирану: что показали в оригинальном эфире Читать далее –>

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  • В Рязани после взрывов вспыхнули пожары: сообщают об атаке на НПЗ и составе Wildberries Читать далее –>

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