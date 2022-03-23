"Отсидеться молча не получится": Стефанчук обратился к белорусам из-за возможного вторжения их армии в Украину

"Отсидеться молча не получится": Стефанчук обратился к белорусам из-за возможного вторжения их армии в Украину

Спикер парламента отметил, что "Путин, уже по локти в крови от войны, которую он развязал с Украиной, хочет втянуть в это преступление еще и вас".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к белорусскому народу и призвал не допустить, чтобы белорусская армия поддержала Россию и пошла воевать против Украины.

Обращение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука к белорусскому народу:

Обращаюсь к тебе, Белорусский народ, ко всем вам, наши белорусские сестры и братья!

Военный преступник Путин, уже по локти в крови от войны, которую он развязал с Украиной, хочет втянуть в это преступление еще и вас.

Он хочет связать вас кровью невинно убиенных украинцев, россиян, белорусов и лишить будущего.

Российские войска коварно зашли в Украину через территорию Беларуси, подняв радиоактивный пепел Чернобыля, снова через 36 лет отравляющий украинцев и белорусов.

Россияне стреляют по святыне всех славян – златоверхому Киеву, разрушая все дорогое для нас и вас, и унося человеческие жизни.

С вашей территории ежедневно взлетают самолеты и запускают ракеты, убивающие наших детей и женщин. Сейчас преступный режим Путина хочет бросить в мясорубку войны ваших сыновей.

Не допустите этого!

Не молчите. Вы знаете, что делать. Отсидеться молча не получится.

Жизнь в рабстве – не жизнь. Сейчас пишется история, а мы знаем, что история не прощает преступлений.

Наступает момент истины, точка невозврата. Если ваши солдаты зайдут на суверенную территорию Украины, то вся история нашей дружбы будет разрушена на столетие вперед.

Но вы все еще можете сделать верный выбор. Ваши герои уже доказали, что они могут не пустить российского убийцу своими железными дорогами. Это уже не только вопрос свободы, это уже вопрос и вашего выживания.

Мы можем и должны победить общего врага и гарантировать мир, стабильность, безопасность и независимость для всего региона, Европы целостной и свободной.

Вы вправе не воевать на стороне России!

С нами сейчас вся Европа, с нами сейчас весь мир. Наши вооруженные силы умеют защищать свою землю и свой народ. Они уничтожают врага. Жертвы среди российских военных сейчас колоссальны и составляют более 15 тысяч только в живой силе.

Украинский солдат уже 27 дней не только удерживает, но и побеждает "вторую армию мира", как сами себя называли российские военные. Российские солдаты уже массово сдаются в плен. Так они сохраняют свою жизнь.

Не жертвуйте лучшим, что у вас есть – жизнями ваших сыновей и дочерей!

Я обращаюсь к белорусским матерям – не отпускайте своих сыновей на войну!

Я обращаюсь к белорусским женщинам – не отпускайте своих мужей и любимых на верную гибель!

Я обращаюсь к белорусским мужчинам – подумайте о своих детях, которых вы оставите сиротами, или о еще нерожденных своих детях!

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Я обращаюсь к белорусским детям – не отпускайте своих дорогих родителей на эту войну, потому что больше вы их уже не увидите.

Я обращаюсь к белорусским военным – помните, что преступные приказы можно и нужно не выполнять!

Белорусы, мы, украинцы, видим, что многие из вас едут в Украину воевать за нашу и вашу свободу. Мы видим, что белорусы взрывают рельсы внутри Беларуси и передают информацию о размещении военной техники агрессора. Мы это ценим.

Мы видим, что вы создаете инициативы и фонды для поддержки наших мужчин и женщин на фронте.

От имени всей Верховной Рады спасибо за это. Но, пожалуйста, не останавливайтесь и продолжайте делать все, чтобы показать, что белорусский народ против этой войны.

Белорусы, не надо умирать за Россию!

Живите ради Беларуси!

Нас с вами еще ждет счастливая мирная жизнь, только успейте сделать правильный выбор.

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