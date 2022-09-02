"Отсидеться не удастся": в МИД Украины ответили Венгрии на слова об ослаблении ЕС из-за войны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что война России против Украины будто бы ослабила Евросоюз. В МИД Украины заявили, что к ослаблению ЕС приводят попытки Будапешта разрушить внутреннее единство.

Венгрии не удастся отсидеться и переждать войну.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Сети.

Так, 2 сентября Сийярто заявил, что война в Украине привела к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза.

"Мы должны сказать правду о том, что лидеры ЕС не смогли оградить людей в Европе от того, чтобы они не платили за войну, за которую вообще не несут ответственности", – заявил венгерский премьер.

Представитель МИД Украины напомнил ему, что украинцы платят своими жизнями за то, чтобы в остальной части Европы не было войны.

"Никто не должен забывать: украинцы платят своими жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны. Российская агрессия – гибридная. Она не сводится только к военной составляющей. Россияне атакуют украинские города и села крылатыми ракетами и танками, а страны ЕС – заоблачными ценами на газ и пропагандой", – говорится в заявлении Николенко.

Он также напомнил, что Россия начала шантажировать европейских потребителей снабжением энергоресурсов и высокими ценами еще с ноября 2021 года – за три месяца до начала вторжения.

Украинский дипломат отметил, что нападение России на Украину — нападение на весь демократический мир, ценности, право быть собой и самостоятельно определять свое будущее.

"Напрасно надеяться, что удастся отсидеться; притвориться, что то, что твоего соседа разрывает на куски, тебя не касается. Это не может быть так хотя бы и потому, что на территории Украины проживает более 150 000 украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт", – отметил представитель украинского МИД.

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"История все расставит на свои места. Имена тех, кто был на стороне добра, и тех, кто на стороне зла, будут вписаны в учебники", – подчеркнул Николенко.

Напомним, в МИД России пригрозили, что могут признать США стороной войны в Украине из-за военной помощи, оказываемой Вашингтоном.

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