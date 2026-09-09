Отставка Ермака и "Вероника феншуй": Стефанишина рассказала о реакции США

В Вашингтоне интересовались подробностями дела Ермака и участием в ней гадалки / © ТСН

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Кейс с отставкой и объявлением подозрения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку стал очень громким в Соединенных Штатах, поскольку он годами курировал американское направление. Зарубежных партнеров особенно удивили обнародованные прокурорами материалы по кадровым консультациям чиновника с женщиной по имени Вероника феншуй.

Об этом рассказала бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью «Радио Свобода».

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Реакция США на дело Ермака

По словам Стефанишиной, эксочильщик Офиса президента имел контакты в Вашингтоне на самом высоком уровне, а его отставка состоялась всего через несколько недель после переговоров в Женеве по поводу 28-пунктного мирного плана. Обнародованные украинским следствием телефонные разговоры и переписка изрядно озадачили американских чиновников.

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«Он на самом деле был тем человеком, который поднимал трубку и звонил по телефону госсекретарю Рубио, и госсекретарь Рубио разговаривал с ним», — отметила Ольга Стефанишина.

Экспосолка отметила, что в Украине общество преимущественно посмеялось над новостями о назначении министров с помощью астрологии. Однако американская сторона восприняла эту информацию максимально серьезно, поскольку она прозвучала из уст официального прокурора в суде.

"В Америке эту информацию рассматривают как часть судебного процесса и как то, в чем обвиняют Ермака", - рассказала бывшая чиновник.

Зарубежные визави постоянно спрашивали украинских представителей, кем является эта женщина и почему ее роль настолько важна для государственного управления. По их убеждению, подобные нетипичные детали в уголовном производстве вызывают обеспокоенность процессами принятия решений на самом высоком уровне.

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Кем оказалась "Вероника фэншуй"

В ходе судебных заседаний сторона обвинения действительно заявила, что Андрей Ермак мог согласовывать назначение топ-чиновников на основе советов контакта «Вероника феншуй Офис» . Следствие утверждает, что выбор кандидатур на должности премьер-министра, министра здравоохранения и руководителя Госуправления делами напрямую зависел от дат рождения.

Журналисты быстро установили, что под этим псевдонимом скрывается киевлянка Вероника Аникиевич , позиционирующая себя как профессиональная консультант по астрологии. Женщина ведет тематический телеграмм-канал и с 2024 официально зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель для предоставления индивидуальных услуг.

В разговоре с журналистами Андрей Ермак отверг обвинения в обращении к оккультным или эзотерическим практикам в своей деятельности, назвав подобные предположения безосновательными.

Адвокат бывшего высокопоставленного чиновника Игорь Фомин заявил, что общение Андрея Ермака с Вероникой Аникиевич носило исключительно личный характер.

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