Отставка Ермака стала "самым умным шагом Зеленского"— The Guardian

Огласка об обыске антикоррупционными органами у руководителя Офиса Президента Владимира Зеленского — Андрея Ермака может иметь огромные последствия для украинской политической сцены и, возможно, для мирных переговоров. Сложно переоценить значение Ермака в украинской политической системе, ведь он объединяет для президента сразу несколько ключевых ролей.

Об этом пишет корреспондент The Guardian Шон Уокер.

«симбиотические» отношения и двойная роль

Шон Уокер отмечает, что Андрей Ермак является настолько влиятельным руководителем ОПУ, что люди, знающие, как функционирует президентская канцелярия, описывают его отношения с Зеленским как «симбиотические».

Ермак объединяет для Президента сразу несколько критически важных ролей:

самое доверенное лицо и советчик;

координатор внутренней политики;

контролер доступа к президенту;

главное контактное лицо для иностранных политиков;

главный переговорщик по миру.

«Невероятно влиятельный оператор» и его враги

Имевшие дело с Ермаком, как в Украине, так и за ее пределами, описывают его как трудоголика и «невероятно влиятельного оператора». Он систематически работал над обретением политической власти, действуя против альтернативных центров влияния в стране.

С таким влиянием неизбежно появляются враги. По данным издания, немногие представители украинской элиты положительно относятся к Ермаку, хотя многие увлекаются его рабочей этикой и политическими навыками.

Некоторые иностранные политики, хоть и ценят возможность использовать Ермака как прямую линию связи с президентом, иногда считали его трудным собеседником. К примеру, в администрации Трампа якобы высказывали преимущество в общении с Рустемом Умеровым, председателем Совета национальной безопасности Украины.

Риск увольнения

До сих пор Владимир Зеленский всегда сопротивлялся призывам освободить Ермака или даже ограничить его влияние. Однако если Ермак окажется замешанным в коррупционном скандале, эти призывы, вероятно, станут громче.

Политически увольнение руководителя Офиса Президента может стать «самым умным шагом» Зеленского, отмечает автор статьи. Но знающие обоих политиков утверждают, что их отношения настолько близки, что представить такой шаг президента до сих пор было крайне трудно.

«Я предполагаю, что теоретически Зеленский мог бы функционировать без него, но на практике я не могу себе представить», — цитирует издание бывшего украинского чиновника, который говорил об этом несколько месяцев назад.

Напомним, Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента после поданного заявления и обысков НАБУ. Указ президента уже подписан.