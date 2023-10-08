Отставка Маккарти дает возможность Путину подорвать выборы в США – экс-командующий НАТО

По мнению военного – это "прекрасный день для Путина".

Адмирал в отставке и бывший верховный главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является "прекрасным днем" для президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает The Hill.

Он также добавил, что не видел такого уровня беспорядка в отношениях между Вашингтоном и остальным миром за свою жизнь.

"Я чувствую, что мы... будто разъединены здесь, дома. У нас есть крайние партии с обеих сторон, которые не хотят сотрудничать, не хотят приходить к какому-либо соглашению", — сказал Ставридис.

Ставридис также выразил обеспокоенность по поводу того, какой сигнал Путину посылает отставка спикера в преддверии года выборов.

"Великолепный день для Владимира Путина, когда он видит, как Конгресс США разрывает себя на части и оказывается неспособным выбрать спикера. Что решит делать Путин? Он удвоит усилия, чтобы подорвать выборы в США", — подчеркнул адмирал.

Он добавил, что считает, что Путин усугубит и усилит разногласия между демократами и республиканцами как в обществе, так и в Конгрессе.

Напомним, Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев.

Временно исполнять обязанности спикера будет республиканец Патрик МакГенри.

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