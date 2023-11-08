Отставка министра молодежи и спорта – что известно о Вадиме Гутцайте

Вадим Гутцайт подал заявление в Раду об отставке с поста министра.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт 8 ноября 2023 года подал заявление об отставке с поста министра в Верховную Раду Украины.

"Заявление будет рассмотрено в ближайшее время", — сообщил глава Рады Руслан Стефанчук.

Вадим Гутцайт возглавлял Министерство молодежи и спорта 4 марта 2020 года.

Вадим Гутцайт – биография

Вадим Гутцайт родился в Киеве в 1971 году. Окончил Киевский государственный институт физической культуры в 1993 году, по специальности – преподаватель-тренер по фехтованию.

В период с 1992 по 1995 год был спортсменом-инструктором штатной сборной команды Украины по фехтованию Киевского горспорткомитета.

Вадим Гутцайт принимал участие в трех Олимпиадах – 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды на Олимпиаде в Барселон, он завоевал командное золото.

Являлся наставником украинской команды саблисток, которая завоевала золотые олимпийские медали на пекинской Олимпиаде.

В 2010 году являлся генеральным директором Олимпийского учебно-спортивного центра.

С 2017 по 2018 год Вадим Гутцайт занимал должность заместителя директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта и начальника управления молодежи и спорта Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета.

С июня 2018 года директор Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации.

На момент назначения в Кабмин Гутцайт возглавлял Федерацию фехтования Украины.

Вадим Гутцайт – президент Национальной федерации фехтования Украины, имеет почетное звание Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины и ордена За заслуги ІІІ, ІІ, І степеней.

Летом 2019 года Вадим Гутцайт попал в проходную часть списка новоозданной партии Слуга народа (№81), однако идти в депутаты отказался еще до выборов.

Тогда он поблагодарил Владимира Зеленского за доверие, но сказал: "Я человек дела, я не политик. Я никогда им не был. Я не умею громко кричать с трибуны, я умею работать... Уверен, что больше пользы я принесу, все же, в исполнительной власти... Либо в Киеве как руководитель Департамента спорта, либо в Министерстве молодежи и спорта. И если президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов. И сделать это качественно" .

Верховная Рада назначила Вадима Гутцайта новым министром молодежи и спорта 4 марта 2020 года.

Гутцайт женат на украинской журналистке, радио- и телеведущей Оксане Гутцайт. Супруги воспитывают дочь Элину (2002 г.р.) и сына Марка (2010 г.р.).

Реакция Гутцайта на скандал с Ольгой Харлан

На чемпионате мира-2023 по фехтованию разразился громкий скандал. Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в первом раунде.

Вадим Гутцайт отреагировал на скандал и рассказал, что Украина предупреждала FIE об отказе от рукопожатия со спортсменами государства-террористки.

"26 июля у меня был разговор с Международной федерацией фехтования. И я там подчеркнул, что наши спортсмены не будут пожимать руку атлетам под нейтральным флагом из России. Вчера была встреча украинской федерации: президента, главного тренера с членами международной федерации. Они также подчеркнули, что наши спортсмены не будут пожимать руку, они предоставят "салют", поздравят и уйдут с дорожки. То, что мы видели – это провокация спортсменки под нейтральным флагом", — заявил тогда министр.

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