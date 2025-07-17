Отставка правительства: Стефанишина может получить новую важную должность

Ольга Стефанишина

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После роспуска правительства Ольга Стефанишина, которая была вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министром юстиции, поделилась своими дальнейшими планами.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Стефанишина отметила, что завершается ее пятилетний путь на должности, которую она занимала в предыдущем Кабинете министров. Она пообещала позже написать длинное сообщение с итогами.

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«Сегодня, в день отставки правительства, оставляю должность с чувством благодарности — за возможность служить стране в такое сложное время, прокладывая путь к нашей общей мечте — членству в ЕС и НАТО», — говорится в заявлении Стефанишиной.

Она также поделилась, что будет делать после отставки.

«Следующие несколько месяцев посвящу немного больше времени родным. Благодарна им, особенно моим детям, которым в эти годы часто меня не хватало, но которые всегда понимали и поддерживали меня», — написала бывшая вице-премьер.

Заметим, что по информации народного депутата Ярослава Железняка, Стефанишина может стать новым послом Украины в США.

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«По послу США ооооочень вероятно у нас замена: поедет не Умеров, а Стефанишина. Причина опять же в согласовании со стороны американской стороны», — написал нардеп в Сети.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля и отправила в отставку весь Кабмин.

Вечером того же дня на заседании парламентской фракции «Слуга народа» были представлены кандидатуры на должности в новом Кабмине, предложенные президентом. В частности, Стефанишину на посту министра юстиции может заменить Герман Галущенко, должность премьера может занять Юлия Свириденко, а Шмыгаль в свою очередь — стать министром обороны.