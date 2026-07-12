Отставка правительства Свириденко: кто будет возглавлять министерства — народный депутат

Здание правительства Украины / © ТСН

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Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал прогноз относительно предстоящих кадровых изменений в украинском правительстве после отставки премьер-министра Юлии Свириденко. По его словам, уже определен вероятный новый глава правительства, а также сформирован предварительный список министров, которые могут сохранить свои должности или возглавить новые ведомства.

Об этом Железняк сообщил в своём Telegram-канале.

По информации народного депутата, наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра является Сергей Корецкий, генеральный директор НАК «Нафтогаз Украины».

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«Премьер — Сергей Корецкий», — написал Железняк.

В то же время, по его данным, ряд членов Кабинета министров, вероятно, сохранят свои должности.

Кто может остаться в правительстве

По словам депутата, высокие шансы продолжить работу в Кабмине имеют:

Денис Шмыгаль — первый вице-премьер-министр — министр энергетики;

Татьяна Бережная — вице-премьер-министр по гуманитарной политике;

Сергей Марченко — министр финансов;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Матвей Бедный — министр по делам молодежи и спорта;

Андрей Сибига — министр иностранных дел;

Денис Улютин — министр социальной политики;

Наталья Калмыкова— министр по делам ветеранов, хотя, как уточнил Железняк, её назначение «не факт».

Какие министерства могут возглавить новые руководители

Депутат также сообщил о ряде возможных кадровых перестановок.

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По его словам, в правительстве вновь рассматривают вопрос об увольнении министра образования и науки Оксена Лисового. В качестве вероятного кандидата на его место он назвал Николая Трофименко.

Кроме того, возможны изменения на посту вице-премьера по вопросам европейской интеграции.

«Говорят, что готовится увольнение Тараса Качки. На его место назначат Всеволода Ченцова, представителя Украины в ЕС», — отметил Железняк.

Правительство планирует реорганизацию министерств

По словам депутата, так называемое «мега-министерство ресурсов» могут разделить на два отдельных ведомства.

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Министерство экономики и экологии, по его словам, может возглавить Алексей Соболев, а Министерство аграрной политики — Тарас Высоцкий.

Также ожидается разделение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

По словам Железняка, Алексей Кулеба покинет правительство, после чего будут созданы отдельные Министерство регионального развития, которое, возможно, возглавит Виталий Безгин, и Министерство инфраструктуры, руководитель которого пока не определен.

Вопросы, касающиеся Минобороны, МВД и Минцифры, остаются открытыми

Депутат отметил, что ситуация вокруг нескольких ключевых должностей пока остается неопределенной.

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По его словам, Министерство цифровой трансформации планировали передать Валерии Ионан, однако это будет зависеть от того, останется ли Михаил Федоров на нынешней должности главы Министерства обороны.

Кроме того, по словам Железняка, Игорь Клименко пока остается основным кандидатом на пост главы МВД, однако не исключено его возможное назначение на должность министра обороны.

Кроме того, депутат сообщил, что Министерство юстиции может возглавить Денис Маслов.

В то же время официальных решений о новом составе Кабинета министров пока не принято, а озвученные Ярославом Железняком кадровые изменения представляют собой его предположения о вероятном ходе предстоящей перестройки правительства.

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Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко покидает свой пост. Ее отставка автоматически повлечет за собой уход всего Кабинета министров и запустит процесс полной перезагрузки правительства.

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