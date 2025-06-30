Отставка правительства в Украине: кто может возглавить Кабмин и когда ждать решения

Кабмин

Реклама

Среди украинского политикума в последние недели фигурируют слухи о кадровых перестановках в Кабинете министров Украины.

По информации СМИ, решение об этом может быть принято в ближайшее время.

Пока официальных заявлений о потенциальной смене правительства нет, однако дискуссия об этом в провластных кругах продолжается.

Реклама

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Отставка Шмыгаля

В начале июня активизировались разговоры об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Речь о замене Шмыгаля ведется не впервые, однако, по словам нардепа Ярослава Железняка, это может быть вполне вероятным.

Кроме того, народный избранник назвал три вероятных причины, по которым могут уволить действующего премьер-министра:

Реклама

потеря поддержки среди парламентариев,

провалы в экономическо-бюджетной сфере,

необходимость демонстрировать обновление власти на фоне отсутствия выборов.

Главной кандидаткой взамен Дениса Шмыгаля является действующий первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«Все остальные, включая Кулебу, сошли с забега за премьерское кресло», — отметил Железняк.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не принимал решения о замене премьера.

«Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю. Особенно — за эти годы полномасштабной войны. Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески», — заявил президент.

Реклама

Смена Кабмина: кто может возглавить новое правительство

Нардеп Ярослав Железняк допустил, кто может занять руководящие должности в правительстве. В своем Telegram-канале он опубликовал список потенциальных кандидатов взамен:

в случае назначения Свириденко на должность премьер-министра Украины Алексей Кулеба может возглавить Минэкономики. В СМИ также распространяется информация, что Кулеба может возглавить также Министерство энергетики, если уволят Германа Галущенко .

первым заместителем Минэкономики Алексей Соболев станет министром вместо Свириденко,

Ольга Стефанишина сохранит свой пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, однако в случае потери должности ее преемницей станет заместитель ОП Ирина Мудра,

новым министром КМУ, вместо Олега Немчинова, станет первый заместитель госсекретаря КМУ Константин Марьевич ,

министр образования Оксен Лесной потеряет должность, а вместо него найдут министра среди его заместителей,

министерство финансов — Сергей Марченко может потерять свой пост, вместо него могут назначить Роксолану Подласу, руководительницу бюджетного комитета Верховной Рады.

Обсуждается вариант перевода Игоря Клименко с должности министра внутренних дел на должность вице-премьера по обороне и безопасности.

Остаются на своих должностях:

министр цифровой трансформации Михаил Федоров ,

министр иностранных дел Андрей Сибига ,

министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль,

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин,

министерка защиты окружающей среды — Светлана Гринчук,

По словам Железняка, свои должности лишатся:

Реклама

министр здравоохранения Виктор Ляшко,

министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий,

министр молодежи и спорта Матвей Бедный,

министерша по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

министр национального единства и Алексей Чернышев. Именно министерство может быть объединено с другим ведомством.

«Практически все изменения это когда вместо министра получает портфель его первый зам. Начиная от Шмыгаля — Свириденко и дальше…. Все люди изнутри системы, почти все из текущего правительства», — отметил Железняк.

Вопрос замены Рустема Умерова, по информации СМИ, пока не стоит на повестке дня. Ранее рассматривалась идея его назначения послом в США, но от этой идеи отказались.

По информации Украинской правды, в случае назначения Юлии Свириденко новым премьером в ее правительстве министром Кабмина также может стать Наталья Алюшина.

Свириденко также планирует поставить на должность министра экономики своего заместителя Алексея Соболева, а на министерку соцполитики — свою заместительницу Татьяну Бережную вместо Оксаны Жолнович. Издание отмечает, что таким образом Свириденко хочет сохранить влияние на экономику.

Реклама

Когда могут сменить правительство

В Верховной Раде Украины планировалось изменить состав правительства 7 июля. Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщал, что соответствующее уведомление о подготовке ко внеочередной сессии уже разослано.

Однако, как отмечают источники УП, впоследствии такую идею в Верховной раде отвергли по ряду причин, а именно:

нехватка нужного количества депутатов — многие нардепы находятся в отпусках из-за летних саммитов,

большая конференция по восстановлению в Риме (10-11 июля) — приезд делегации с «и.о.» премьера был бы невежлив к партнерам,

отсутствие кандидатур на ключевые министерства.

В свою очередь депутат Дмитрий Разумков заявил, что смена Кабмина может произойти на очередной сессии Верховной Рады 15-17 июля.

«Изменение Кабмина возможно 15-17 июля, потому что нужно будет не только отправить в отставку это Правительство, но и назначить хотя бы нового премьера, или, как задача максимум, весь Кабмин. В данном случае, я думаю, что это будет происходить на одной неделе, потому что за один день это сделать невозможно», — отметил депутат.

Реклама

Смена правительства во время военного положения

Нардеп, член оборонного комитета Совета Федор Вениславский в эфире Radio NV отметил, что закон запрещает менять правительство во время военного положения.

«Но такой запрет на смену высших органов государственной власти в условиях военного положения, с точки зрения логики законодателя имел цель сделать невозможным власти злоупотреблять полномочиями. Но в условиях, когда писали и законы и Конституция, было практически нереально спрогнозировать, что Украина может оказаться в продолжающейся четвертый год войне», — пояснил Вениславский.

Он отметил, что в Украине сейчас действуют четкие юридические ограничения, однако с точки зрения практики возникают сомнения в эффективности работы отдельных министров после длительного периода работы в условиях войны.

Вениславский добавил, что физическое и эмоциональное истощение тоже играет свою роль.

Реклама

Кроме того, он подчеркнул, что официальных разговоров в политической фракции «Слуга народа» по поводу изменений в правительстве не было.

По словам народного депутата, чтобы говорить о смене Правительства, прежде всего, следовало урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Раньше мы сообщали, когда могут быть выборы в Украине.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.