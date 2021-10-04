Отставка Разумкова: для отзыва спикера Рады собрали почти 200 голосов

В спикерское кресло "Слуги народа" планируют делегировать первого заместителя председателя Рады Руслана Стефанчука.

В понедельник, 4 октября, в Верховной Раде начали процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Накануне на выездном заседании фракции в Трускавце "Слуги народа" собрали около 200 подписей — это больше чем достаточно для инициирования отставки спикера.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

В президентской фракции упрекают Разумкова, что он перестал быть командным игроком. Об этом ранее говорил и президент Зеленский. Последняя капля, которая подчеркнула разногласия с Банковой — закон об олигархах. Разумков до сих пор его не подписывает. Сам спикер уверяет, что от команды не отрывался.

"В чем я оторвался? Я хорошо помню, как создавалась наша программа. У меня не плохая память на оценки, принципы, обещания, которые мы давали ", — утверждает Дмитрий Разумков.

Спикер парламента готов разговаривать. Сегодня вечером он пригласил "Слуг народа" на встречу, но те отказались.

"Мы только что неплохо поговорили на согласительном совете, хотя было и на повышенных тонах. Я вторым поставил подпись в письме об отзыве, и все, что можно, мы друг другу сказали", — прокомментировал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

Депутатские подписи за отставку спикера уже в парламенте. После их верификации течение десяти дней в зале Верховной Рады должны заслушать отчет Счетной палаты и спикера.

В монобольшинстве спикериаду планируют завершить на этой неделе. В спикерское кресло "слуги" планируют делегировать первого заместителя Разумкова — Руслана Стефанчука.

Председатель Верховной Рады советует не включать турборежим и пройти весь путь по процедуре.

У "Слуги народа" пока нет необходимых 226 голосов для принятия своего решения. Поэтому придется договариваться с другими фракциями.

Новости Украины: в парламенте начали процедуру отзыва Дмитрия Разумкова

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