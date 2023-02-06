Отставка Резникова: что известно о возможном увольнении и кто возглавит Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников может быть уже на этой неделе отправлен в отставку на фоне коррупционных скандалов в ведомстве. Народные депутаты активно обсуждают возможные кадровые ротации в Кабмине и называют кандидатов на должность главы Минобороны. Впрочем, последнее слово должен сказать президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

ТСН.ua собрал подробности о возможной отставке Резникова.

Кто может возглавить Минобороны

Одним из первых о замене министра обороны сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его информации, на место Резникова рассматривается кандидатура Кирилла Буданова, который возглавляет Главное управление разведки Минобороны.

"Минобороны может сменить руководителя. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется он эффективен на своей должности сейчас, но как есть", — сообщил Железняк.

По информации "Украинской правды", команда президента раздумывает, куда перевести Резникова, ведь "ни у кого в ОПУ нет сомнений, что он должен остаться в команде". Как сообщает издание, рассматривается вариант, что Резников станет новым министром юстиции, а действующего министра Дениса Малюську могут отправить послом в одну из европейских стран.

Впоследствии глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подтвердил, что руководитель ГУР генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, "что абсолютно логично для военного времени".

По его словам, Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности "для усиления военно-промышленного сотрудничества, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость поднять министерство, которое должно делать больше".

Реакция Резникова на возможное увольнение

Между тем сам Алексей Резников сообщил, что ему не поступало предложений возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Это для меня новость. Со мной никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим", – заявил Резников.

Он добавил, что отказался бы от такой должности, поскольку не имеет необходимого опыта и знаний, чтобы качественно выполнять эту работу.

Также министр обороны отметил, что "ни один чиновник не вечен в кресле".

"Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек — верховный главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции. Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины, я буду принимать те или иные решения, а дальше буду делать то, что мне предложит глава государства", – сказал Резников.

Он также пообещал в случае увольнения поддержать своего преемника и при необходимости предоставить ему советы и консультации.

Скандалы в Минобороны

Разговорам об отставке Алексея Резникова предшествовали громкие скандалы в Министерстве обороны.

21 января в Сеть попали документы, согласно которым чиновники Минобороны заключили соглашение на 13,16 млрд грн на закупку продовольствия для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

В свою очередь, Минобороны заявило, что "сведения о содержании закупок услуг питания, получившие распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение".

Результатом скандала стала отставка замминистра Вячеслава Шаповалова. Также с должности был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. 1 февраля СБУ вручила подозрения Хмельницкому и Шаповалову.

В СБУ также сообщили, что уличили "экс-начальника Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны в растрате более 100 млн грн государственных средств". По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн.

Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, подал в отставку глава департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники Александр Лиев.

Антикоррупционер Виталий Шабунин обнародовал информацию, что Лиев поддерживал незаконный "референдум" в Крыму и высказывал пророссийские взгляды. Также Шабунин обвинил чиновника в коррупции. Лиев заявил об информационной кампании против себя, после чего написал заявление об увольнении.

В свою очередь, Главное управление разведки Минобороны 27 января предупредило, что ожидает в ближайшее время "широкую информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства". В ГУР спрогнозировали, что такая кампания будет направлена против ряда руководителей силовых структур, включая Резникова, будет происходить в виде "вброса" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ. Целью таких ИПСО в ГУР назвали попытку "посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров" и подорвать доверие к Украине.

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