Отставка Резникова: экс-министр об итогах на должности главы Минобороны

Верховная Рада 5 сентября 2023 года поддержала отставку Алексея Резникова с должности главы Министерства обороны Украины. Перед принятием решения Резников выступил перед народными депутатами с отчетом, в котором рассказал о проделанной им работе в ведомстве.

Об итогах своей работы Резников также рассказал в Facebook.

Так, Алексей Резников подчеркнул, что 22 месяца назад с трибуны Верховной Рады он обнародовал приоритеты работы Министерства обороны, в частности, вступление Украины в НАТО де-факто. А уже через 112 дней после его назначения началось полномасштабное вторжение России.

"С тех пор Минобороны параллельно двигалось двумя связанными треками. Первый – это отпор российского нашествия и обеспечения фронта. Второй – это реформы, чтобы наша армия становилась сильнее и была взаимосовместима с армиями Альянса. Будучи гражданским ведомством, мы приобретали возможности во время войны, которой Европа не видела 80 лет", – говорится в тексте.

После 24 февраля, по словам Резникова, острейшая проблема, которую пришлось решать – это оружие. Так, по оценке Генерального Штаба, ресурсов Сил обороны должно было хватить на 2-2,5 месяца интенсивных боев. После этого армия Украины "физически закончилась".

За 18 месяцев для ВСУ приобрели, изготовили и получили в качестве международной технической помощи:

более 7 млн артиллерийских снарядов, мин, выстрелов в танки и РСЗО;

свыше 4,5 тыс. артиллерийских систем и минометов;

около 3,5 тыс. систем, защищающих наше небо – от ПЗРК до Patriot;

свыше 6,5 тыс. танков, бронетехники и бронемашин;

свыше 2 тыс. грузовиков;

стрелковое оружие, радары, инженерную технику, различные типы ракет, вертолетов, эвакуационных машин и прочего.

Резников также отметил, что подготовку за границей прошли более 70 тысяч украинских воинов.

"Сейчас наши пилоты, инженеры и техники овладевают современными западными самолетами. По состоянию на сегодняшний день Украина получила физически или в виде обязательств военной помощи на сумму около $100 млрд. За танки мы боролись год. За кассетные боеприпасы – от официального обращения Минобороны до поставки – 9 месяцев", — отчитался Алексей Резников.



Международное направление

работа в формате "Рамштайн";

танковая коалиция;

авиационная и морская коалиция;

ПВО/ПРО.

артиллерия;

MLRS;

дальнобойные ракеты;

ИТ-коалиция.

"Мы заинтересовали Украиной те государства, которые исторически военным сотрудничеством с нами не интересовались — от Австралии до Нидерландов, от Норвегии до Португалии. Перезапустили работу с НАТО. Выстраивается новая система в формате Совета "Украина-НАТО"... До 287 стандартов НАТО, которые уже внедрены, к концу года будет добавлено еще 200. На вооружение принято около 300 образцов нового оружия и техники, львиная доля – западное вооружение", – отметил эксминистр обороны.

Алексей Резников, несмотря на достижения в должности министра обороны, также вспомнил о своих ошибках.

"Некоторые моменты я недооценил. Например, что Кремль начнет обстреливать мирные города ракетами. Поэтому укрепление ПВО/ПРО воспринимал как личный вызов. Самый болезненный момент – это потери. Их осознание и гордость за исключительную устойчивость нашего народа побуждали не останавливаться в самые тяжелые моменты", – сказал Резников.

В конце Алексей Резников поблагодарил всех, кто сегодня защищает Украину на поле боя.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада уволила Рустема Умерова, который должен возглавить Министерство обороны, с должности главы Фонда госимущества.

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