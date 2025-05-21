Отступление Трампа от войны в Украине: эксперт назвал фатальные последствия

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп с начала своего второго срока активно «влез» в войну России против Украины, поэтому сейчас его выход выглядит как признание несостоятельности. И это сильно разрушает не только американские интересы, но и в целом картину мира.

Такое мнение высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы УКУ, предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь.

Пекарь отметил, что он сразу после президентских выборов в США, еще задолго до инаугурации, описал наиболее вероятный сценарий политики Трампа. Эксперт прогнозировал, что американский лидер сразу сбросит все проблемы войны в Украине на Европу и заявит, что у него есть более важные дела в других местах. Поэтому, по словам Пекаря, не стоило надеяться на американскую помощь и тем более на прямое давление на президента России Владимира Путина.

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«Но я был уверен, что это произойдет вскоре после инаугурации, и Трамп сохранит победный вид и достоинство лидера первой страны мира. Что это будет выглядеть как стратегическое решение, коррекция приоритетов Америки. Сначала было похоже на то: выступление Вэнса в Мюнхене, разговоры Трампа о Гренландии, Канаде, Мексике и Панаме. Вместо этого выход из роли старшего брата произошел через четыре месяца, наполненные переговорами, звонками, миссиями, проектами соглашений, выступлениями, интервью и т.д.», — констатировал общественный деятель.

Он акцентировал, что вместо того, чтобы отстраниться от войны в Украине, Трамп активно в нее «влез» и ежедневно уделял ей внимание.

«Поэтому сейчас выход выглядит как признание несостоятельности. И это сильно разрушает не только американские интересы, но и в целом картину мира, в которой есть взрослые в садике. Такой поворот не только повышает риски вокруг Тайваня и Израиля, но и создает новые зоны рисков в еще невиданных местах», — объяснил Пекарь.

Какие угрозы для Украины?

Он также назвал негативы в результате такой политики Трампа для Украины. Речь идет о меньшем количестве внимания мира к войне, большем количестве потерь, усталости и разочарований. В то же время эксперт назвал положительным для Украины тот факт, что «у Европы было время проснуться». Опыт Украины стал еще более ценным для других стран, а Россия стала еще ближе к своему концу, считает преподаватель.

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«Не очаровываемся, не разочаровываемся, не теряем надежду, поддерживаем Силы обороны», — резюмировал Пекарь.

Напомним, 19 мая Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Вместо того, чтобы надавить на Россию для прекращения огня в войне против Украины, президент США после разговора заявил, что Киев и Москва должны самостоятельно договариваться о мире. Хотя ранее Трамп утверждал, что только он способен положить конец этой войне, поговорив с российским диктатором. Глава Белого дома также сообщил, что США не присоединятся к новым санкциям Евросоюза против России. Более того, Трамп уже заговорил о торговых отношениях с Москвой после завершения войны.