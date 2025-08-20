Отсутствие Польши на переговорах в Белом доме вызвало спор между правительством и президентом

Отсутствие Навроцкого на встрече лидеров ЕС с Трампом и Зеленским повлекло за собой политическую ссора

Отсутствие представителей Польши на переговорах по Украине, которые состоялись в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, вызвало спор между польским правительством и Канцелярией президента.

Об этом пишет PAP.

Во встрече в Белом доме также приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мэлони и президент Финляндии Александр Стубб.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в соцсети X, что на встречу в Белый дом приглашает президент США, с которым президент Кароль Навроцкий имеет «привилегированные отношения». Он призвал их "использовать в пользу Польши и Европы".

В ответ министр Канцелярии президента Марцин Пшидач написал, что «дискуссия по участию в совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским визите так называемой коалиции желающих в США проходила с участием министра Радослава Сикорского. Министр иностранных дел Республики Польша не заявил о готовности Польши принять участие в этом визите».

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в формате коалиции желающих Польшу уже давно представляет правительство.

«А президент Польши является (…) единственным лидером государства в Европе сегодня, который в ближайшее время, 3 сентября, встретится с президентом Дональдом Трампом», — сказал он.

Навроцкий добавил, что во время встречи с Трампом вопросы безопасности и мира в Украине «будут одним из очень важных пунктов».

Политический спор вызвал разную реакцию внутри страны. Представители оппозиционной партии "Конфедерация" назвали отсутствие Польши на встрече доказательством того, что помощь Украине "не окупилась" и что это следствие "политического романтизма" в отношении Украины. Об этом пишет Wyborcza. Один из лидеров партии, Славомир Ментцен, еще во время президентской кампании активно выступал против помощи Украине, утверждая, что у поляков нет интереса платить за «социал для украинцев».

С другой стороны, политики правящей коалиции исключают эти обвинения. По словам представительницы партии «Гражданская платформа» Катяжи Керзек-Коперской, отсутствие польского представителя было следствием некомпетентности советников президента, а не внешнеполитическим поражением. Она подчеркнула, что «прекратить помогать Украине – это как выстрелить себе в ногу» и что безопасная Украина означает безопасную Польшу.

Правительственные источники сообщили, что встреча в Вашингтоне проходила в том же формате, что и предварительные онлайн-разговоры лидеров европейских стран. Тогда Польшу представлял президент Навроцкий. Однако на состоявшемся в воскресенье совещании европейских лидеров Польшу представлял вице-премьер и глава МИД Радослав Сикорский.

