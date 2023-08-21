Отсутствие Путина на саммите БРИКС показывает его международную изоляцию – СNN

Российские власти находятся в изоляции, о чем свидетельствует отсутствие диктатора Путина на саммите БРИКС в Южной Африке.

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Об этом сообщает издание СNN.

В статье отмечается, что ранее российский диктатор был человеком, на которого стоило обращать внимание, но после начала полномасштабного вторжения в Украину мир стал воспринимать его совсем по-другому. Путин выпадает из мировой политики.

Журналисты издания отметили, что диктатор пытается наладить связи с Китаем и Ираном, а также не стоит забывать о Беларуси. При этом Путин ранее говорил, что не считает свое присутствие в БРИКС "важнее моего присутствия сейчас в России".

Вместе с тем, неявка на саммит показывает, что российские власти находятся в изоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин испугался ехать на Генассамблею ООН в составе делегации от РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден высмеял Путина и заявил о проигрыше России в войне против Украины.

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