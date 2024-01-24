Отсутствие решения Конгресса США о помощи Украине влияет на возможности Пентагона передавать ВСУ оружие

Отсутствие решения Конгресса США о дальнейшей помощи Украине влияет на возможности Пентагона передавать ВСУ оружие и боеприпасы, обслуживать оказанные ранее вооружения.

Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Очевидно, что текущая нехватка финансирования заставила нас приостановить изъятие дополнительных вооружений из наших запасов, учитывая последствия нашей собственной боевой готовности. И это, конечно, мешает нам удовлетворять наиболее насущные потребности Украины на поле боя, включая артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, средства ПВО», — отметил представитель оборонного ведомства США.

Отсутствие дополнительного финансирования мешает обслуживанию вооружения и оборудования, предоставленных Украине раньше.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и призываем (законодателей – ред.) как можно скорее обеспечить дополнительное финансирование», — резюмировал представитель Пентагона.

Напомним , Джо Байден 19 января заявил, что надеется на заключение соглашения в Сенате по поводу американо-мексиканской границы, являющегося одним из ключевых вопросов на пути к принятию помощи Украине, уже на следующей неделе.

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