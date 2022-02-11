Отсутствие совместного документа и ожидания визита Шольца: чем закончились переговоры советников "нормандской четверки" в Берлине

Отсутствие совместного документа и ожидания визита Шольца: чем закончились переговоры советников "нормандской четверки" в Берлине

Ермак отметил, что стороны готовы к переговорам.

В Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата", в которой принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Во время переговоров, длившихся девять часов, состоялась длительная дискуссия, во время которой стороны были единственными в том, что необходимо разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак оценил результаты встречи политических советников "нормандской четверки". Он сказал, что во время обсуждения представители Франции, Украины, России и Германии "не пришли к общему документу".

Об этом он отметил во время брифинга 11 февраля.

Ермак добавил, что обе стороны готовы к переговорам, звучали и заявления по выполнению Минских соглашений.

Также были высказаны надежды, что на следующем заседании советников "нормандского формата" будет разблокирован вопрос обмена пленными, а от прогресса в "нормандском формате" зависит процесс деэскалации. К тому же Украина должна получить определенные гарантии по энергетической безопасности.

"Но хотел бы сказать, было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате", после длительного перерыва, мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое, но сегодня произошло так, как произошло", — сказал Ермак.

Поэтому Ермак анонсировал новые встречи советников "нормандской четверки".

Он рассказал, что на переговорах стороны заявили о важности режима прекращения огня на Донбассе.

"Все сегодня выразили полное расположение, независимо от любых условий, к режиму прекращения огня. Это очень важно. Только в атмосфере выполнения режима прекращения огня есть действительно возможность продолжать переговоры", — сказал руководитель ОП.

В целом Украина настроена на эффективные результаты переговоров в "нормандском формате", однако 10 февраля во время встречи советников лидеров стран этого не произошло.

В Офисе президента сообщили, что "во время переговоров Андрей Ермак подчеркнул, что Украина последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Поэтому украинская сторона и в дальнейшем будет принимать меры для активизации работы всех имеющихся переговорных форматов с целью продвижения мирного процесса. Все стороны подтвердили свою готовность продолжать переговоры в "нормандском формате", а также согласились с необходимостью разблокирования работы трехсторонней контактной группы".

В заключение брифинга Ермак заявил, что советники "нормандской четверки" разговаривали о подготовке встречи лидеров этого формата.

"Все стороны "нормандской четверки" говорят о том, что нужно подготовить и сделать возможной встречу лидеров. Я сейчас не могу сказать конкретную дату. Мы точно встретимся в формате политических советников, думаю, очень скоро. Мы не будем останавливать этот процесс. Мы не определили еще где, но этот процесс точно будет проходить. Мы точно будем продолжать говорить", – заверил глава Офиса президента.

Андрей Ермак заявил, что Украина готова проводить очные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Турции. Для Украины важно, чтобы переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе были результативными.

Также Ермак анонсировал визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину уже в следующий понедельник — 14 февраля. В ходе визита предусмотрена встреча немецкого чиновника с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, в Берлине 10 февраля состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже 26 января. После нее Андрей Ермак заявил о реанимации "нормандского формата". Представитель России Дмитрий Козак назвал встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация различных прочтений Минских соглашений".

В настоящее время заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заверил, что проведение следующей встречи советников лидеров "нормандского формата" зависит от того, будут ли обсуждать политические условия по Донбассу в ТКГ. В РФ ждут от Украины выполнения "джентльменского соглашения" для назначения даты нормандских переговоров.

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