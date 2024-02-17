Решение по делу о гражданском мошенничестве Дональда Дж. Трампа может стоить ему всех имеющихся средств.

Нью-йоркский судья нанес сокрушительное поражение по делу о гражданском мошенничестве Дональда Дж. Трампа, признав бывшего президента США виновным в сговоре с целью манипулирования его собственным капиталом и обязав его уплатить штраф в размере почти 355 миллионов долларов плюс проценты, которые могут уничтожить его весь запас наличных денег.

Об этом пишет The New York Times.

"Решение судьи Артура Ф. Энгорона завершает хаотическое, многолетнее дело, в котором генеральный прокурор Нью-Йорка выставил на суд фантастические заявления господина Трампа о богатстве. В отсутствие состава присяжных власть была в руках только судьи Энгорона, и ему было тяжело: судья озвучил ряд" наказаний, угрожающих бизнес-империи бывшего президента, поскольку он одновременно борется с четырьмя уголовными преследованиями и стремится вернуть себе Белый дом", — пишет издание.

Судья Энгорон запретил Трампу на три года занимать высокие посты в любой нью-йоркской компании, включая части его собственной организации Trump. Он также наложил двухлетний запрет на взрослых сыновей бывшего президента и обязал их выплатить более 4 миллионов долларов каждому. Один из них, Эрик Трамп, является фактическим исполнительным директором компании, и это решение ставит под сомнение, сможет ли кто-нибудь из членов семьи управлять бизнесом в ближайшее время.

По словам генерального прокурора Летиции Джеймс, судья также постановил уплатить значительные проценты, увеличив штраф для бывшего президента до 450 миллионов долларов.

Судья Энгорон подверг критике господина Трампа и других обвиняемых за то, что они годами отказывались признать свою вину. «Их полное отсутствие раскаяния и угрызений совести граничит с патологией», — сказал он.

В то же время. Трамп будет оспаривать финансовый штраф, но в течение 30 дней ему придется либо отдать деньги, либо обеспечить залог. Решение не сделает его банкротом, потому что большая часть его богатства находится в недвижимости, которая в целом стоит гораздо больше, чем штраф.

Трамп также будет просить апелляционный суд отменить ограничения по отношению к нему и его сыновьям по управлению компанией на время рассмотрения дела.

Алина Хабба, одна из адвокатов господина Трампа, в своем заявлении охарактеризовала это решение как «явную несправедливость — понятную и простую». Она добавила, что «учитывая серьезные ставки, мы верим, что апелляционная палата отменит этот вопиющий вердикт».

Напомним, в интервью одному из российских пропагандистов президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет видеть Джо Байдена во главе Белого дома. Экспрезидент США Дональд Трамп сделал неожиданное ответное заявление. Одиозный политик, часто обвиняемый в симпатиях Путину, заявил, что именно он знает, как помочь Украине не проиграть в войне с РФ.

Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на оказании помощи Украине в виде кредита, поскольку принятие дальнейшей поддержки остается в тупике в Конгрессе.

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