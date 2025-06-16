«Отсутствуют доказательства об участии в военных действиях»: с активиста Шабунина взыскат налоговый долг в 126 тыс грн

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Об этом говорится в решении суда , опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Как отметил журналист и военный Владимир Бойко, Виталий Шабунин объявил сбор денег на восстановление собственного дома после пожара, который произошел еще в 2020 году.

«Действительно ли люди переводили деньги, или таким образом Шабунин лишь легализовал свои средства, точно не известно. Но точно известно, что за полученные денежные подарки Шабунин должен был заплатить 227 тыс. 438 грн 92 коп. налога с дохода, а он уплатил всего 101 тыс. грн», – подчеркнул журналист.

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В этой связи Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве начислило Шабунину налоговое обязательство в размере 126 438,92 грн.

Как отмечает Бойко, остальные налоги активист платить отказался. С началом полномасштабного вторжения для этого появился еще и дополнительный повод: Шабунин заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ. Однако, как отмечается в решении, суд не нашел доказательств, что активист «был задействован к непосредственному участию в военных действиях, препятствовавших ему выполнить налоговые обязательства, самостоятельно задекларированные им еще за 2020 год».

«Шабунин, который на самом деле ни дня не принимал участия в военных действиях, командует отделением полевого механизированного хлебозавода продовольственного состава 218 объединенного центра обеспечения Сил логистики ВСУ в г. Харьков. Он получил 345 тыс. 070 грн денежного довольствия как военнослужащий и 2 млн 334 тыс. 119 грн дохода от предпринимательской деятельности», – отмечает Бойко.