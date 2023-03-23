"Отсылка к Шекспиру": вдова пропагандиста Мангушева рассказала, где они взяли "череп защитника "Азовстали"

Мол, среди российских военных – это нормальная практика – брать сувениры из одежды из погибших украинских защитников.

Вдова российского наемника Игоря Мангушева, выступавшего во временно оккупированном Донецке с черепом "защитника "Азовстали", рассказала, что череп вероятного украинского воина они нашли, когда гуляли по "Азовстали". Мол, Мангушев забрал его, потому что "жена какого-то товарища очень хотела череп украинца".

Об этом Татьяна Азаревич, называющая себя вдовой Мангушева, рассказала в интервью российским пропагандистам, пишет "Украинская правда".

"Мы с Игорем гуляли по "Азовстали". Я увидела военную форму с синей изолентой, решила снять с нее шеврон с группой крови на память или как сувенир кому-нибудь. Среди российских военных — это нормальная практика... Потянула и здесь вывалились из формы кости и черепа.

Игорь сразу же побежал в машину за пакетом. Он взял этот череп, жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца», – рассказала любимая оккупанта.

Женщина сообщила, что Мангушев должен был отдать череп украинского воина, но на "поэтических чтениях" решил, что должен выступить с черепом.

"Он побежал в машину, надел перчатки, взял череп".

Женщина российского террориста добавила, что череп им не нужен и Мангушев его отдал: "Просто использовал в перформансе, это была отсылка к Шекспиру», — пояснила она.

В то же время, дома не считает, что убийство наемника связано с тем, что оккупанты осквернили тело защитника "Азовстали".

После убийства оккупанта кремировали. Его гроб охраняли из-за опасений, что в морге или крематории Мангушева отрежут голову.

Напомним, что в феврале 2023 года в Луганской области прострелили голову российскому пропагандисту и неонацисту по формированию "Светлая Русь" Игорю Мангушеву, который летом выступал с якобы "черепом защитника "Азовстали".

Позже российский оккупант умер. По словам медиков, в Мангушева стреляли с близкого расстояния.

Мангушев участвовал в войне против Украины и являлся капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии, командиром взвода антиБПЛА.

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