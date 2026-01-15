Ответ на "Орешник": Макрон призвал Европу немедленно создать собственные ракеты большой дальности

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что европейские страны находятся в зоне досягаемости российских ракет «Орешник». Он призвал союзников ускорить разработку собственного высокотехнологичного оружия, способного наносить удары на чрезвычайно большую глубину.

Об этом сообщает Clash Report.

Макрон отметил полный смысл, который приобретает сейчас инициатива ELSA — амбициозный оборонный проект ряда европейских стран, направленный на создание собственной крылатой ракеты большой дальности.

«Эта инициатива, которую мы начали, известная как ELSA, — приобретает полный смысл именно сейчас, когда мы второй раз наблюдаем запуск ракеты чрезвычайно большой дальности, так называемой «Орешник», Россией по Украине. Этот пуск является очень четким сигналом от государства, которое имеет соответствующие возможности и сознательно решило приобрести такую способность. Это послание однозначно», — высказался французский лидер.

Он подчеркнул, что все, кто считают, что Россия — это вопрос, который не касается Европы, должны воспринять его на все 100%.

«Мы находимся в зоне досягаемости этого удара. А значит, если мы также хотим оставаться убедительными, мы, европейцы, и особенно Франция, которая обладает определенными технологиями, должны овладеть этими новыми видами вооружений, способными изменить баланс сил в краткосрочной перспективе«, — заявил Макрон.

Он акцентировал, что Франция вместе с Британией и Германией должны решительно продвигаться вперед в развитии возможностей нанесения ударов на чрезвычайно большую глубину.

«Это способность, которая усиливает нашу убедительность и укрепляет ядерное сдерживание», — добавил президент.

Напомним, накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X пригрозил Европе войной в ответ на заявление Макрона о возможной отправке 6000 французских солдат в Украину. Кремлевский чиновник сопровождал свои оскорбления в адрес президента Франции кадрами удара баллистической ракетой «Орешник» по объекту во Львове. Медведев цинично подчеркнул, что Россия не потерпит присутствия войск НАТО в Украине.