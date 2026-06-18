Ответ «нет»: что известно о неожиданном решении Италии в отношении Украины

Гвидо Крозетто / © Фото из социальных сетей

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Позиция Италии не изменилась — страна не планирует присоединяться к программе PURL — инициативе, предусматривающей закупку вооружения для Украины из США через механизмы НАТО.

Об этом заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, сообщает RMF24/PAP.

По его словам, Рим последовательно отказывается принимать участие в этой инициативе. Во время выступления в Палате депутатов Крозетто объяснил, что позиция Рима по этому вопросу была четкой с самого начала.

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«Я не брал на себя никаких обязательств в Вашингтоне. Министр обороны не берет на себя никаких обязательств; это делают правительства или, в некоторых случаях, парламенты. Относительно PURL мы с самого начала говорили „нет“. Наш ответ остается таким же — „нет“, — подчеркнул он.

Помощь Украине — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях, которые удалось достичь вместе с союзниками во время саммита G7 Summit 2026 по усилению украинской противовоздушной обороны. Кроме того, по словам главы государства, сейчас идет работа над наполнением программы URL новыми вкладами, а поставки антибалистических ракет должны происходить максимально быстро.

Кроме того, Нидерланды выделили Украине 500 млн. евро на ПВО и дроны. Половина суммы — 250 миллионов евро — будет направлена на инициативу PURL.

Кроме того, после саммита «Большой семерки» стало известно, что Украина получит лицензии США на производство ПВО и дальнобойных ракет. Штаты и европейские государства договорились предоставить Киеву специальные разрешения.

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