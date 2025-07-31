Ответ Путина на установленный президентом Трампом дедлайн: дочь Келлога прокомментировала атаку на Киев

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, заявила, что массированная ночная атака России на Киев в ночь на 31 июля 2025 года является прямой реакцией Кремля на дедлайн, установленный американским лидером.

Об этом она написала в своей публикации в соцсетях.

© из соцсетей

"Киев испытывает массированную атаку БпЛА. Не ошибайтесь, это ответ Путина на установленный президентом Трампом дедлайн. Он тестирует американскую решительность и силу. Мы не должны оказаться слабыми", - подчеркнула Моббс.

Реклама

Напомним, в ночь на 31 июля столица Украины подвергается одной из самых массированных атак дронами. ПВО работает в условиях нескольких запускных волн, фиксируются взрывы и пожары в разных районах Киева.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.