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Ответ Путина на установленный президентом Трампом дедлайн: дочь Келлога прокомментировала атаку на Киев
Меган Моббс заявила, что ночная атака РФ на Киев – это ответ Путина на дедлайн, установленный Дональдом Трампом.
Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, заявила, что массированная ночная атака России на Киев в ночь на 31 июля 2025 года является прямой реакцией Кремля на дедлайн, установленный американским лидером.
Об этом она написала в своей публикации в соцсетях.
"Киев испытывает массированную атаку БпЛА. Не ошибайтесь, это ответ Путина на установленный президентом Трампом дедлайн. Он тестирует американскую решительность и силу. Мы не должны оказаться слабыми", - подчеркнула Моббс.
Напомним, в ночь на 31 июля столица Украины подвергается одной из самых массированных атак дронами. ПВО работает в условиях нескольких запускных волн, фиксируются взрывы и пожары в разных районах Киева.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.