ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
531
Время на прочтение
1 мин

Ответ Путина на установленный президентом Трампом дедлайн: дочь Келлога прокомментировала атаку на Киев

Меган Моббс заявила, что ночная атака РФ на Киев – это ответ Путина на дедлайн, установленный Дональдом Трампом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, заявила, что массированная ночная атака России на Киев в ночь на 31 июля 2025 года является прямой реакцией Кремля на дедлайн, установленный американским лидером.

Об этом она написала в своей публикации в соцсетях.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

"Киев испытывает массированную атаку БпЛА. Не ошибайтесь, это ответ Путина на установленный президентом Трампом дедлайн. Он тестирует американскую решительность и силу. Мы не должны оказаться слабыми", - подчеркнула Моббс.

Напомним, в ночь на 31 июля столица Украины подвергается одной из самых массированных атак дронами. ПВО работает в условиях нескольких запускных волн, фиксируются взрывы и пожары в разных районах Киева.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie