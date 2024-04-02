Ответ Путина тем, кто верит в мир с ним: ЕС об атаках РФ на ГЭС

Увеличение жестокости ударов Кремля по Украине, в частности по плотинам и электростанциям, — это ответ президента-диктатора Владимира Путина тем, кто до сих пор верит в возможность мира с ним.

Такое мнение высказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "ЕП".

Это показывает природу этой агрессии. Это также ответ Путина всем, кто до сих пор думает, что мир с ним возможен. Это модель того, как он отвечает на любые усилия по миру, на любые дискуссии по миру на разных международных площадках. просто наращивая жестокость, с которой он терроризирует мирное население", — подчеркнул политик.

Он отмечает, что Евросоюз следит за усилением российской агрессии в Украине, когда Россия совершала масштабные атаки с использованием сотен ракет и дронов против мирных городов и, в частности, против критической энергетической инфраструктуры.

"Это то, что мы решительно осуждаем. Призываем Россию прекратить эти действия, равно как мы призываем РФ прекратить свою агрессию вообще. Это жестокая война против мирных людей Украины", — заявил Стано.

Умышленные атаки против гражданских целей он назвал военными преступлениями. Стано также заявил, что ЕС будет продолжать поддержку Украины, а действия Москвы "лишь укрепляют решимость" делать это.

Напомним, российские войска утром 22 марта атаковали ДнепроГЭС, несколько раз ударив по гидросооружениям и плотине. На месте попаданий произошел масштабный пожар и повреждение. Пока специалисты не берутся говорить, когда можно запустить станцию.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 29 марта во время массированного удара по Украине целями агрессорки России были Каневская и Днестровская ГЭС.

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