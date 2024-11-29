Ответ Путину: Украина просит приглашение в НАТО на следующей неделе — Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал своих коллег из НАТО предоставить приглашение Киеву присоединиться к Альянсу во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Об этом говорится в тексте письма, которое агентство Reuters получило в свое распоряжение в пятницу, 29 ноября.

В этом письме глава украинского внешнеполитического ведомства заявляет, что Украина соглашается с тем, что не может присоединиться к НАТО, пока не закончится война, но приглашение сейчас продемонстрирует президенту России Владимиру Путину, что одна из его главных целей — не дать Киеву стать членом НАТО. — не может быть достигнута.

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"Это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной Россией войны, последней демонстрацией которой является привлечение десятков тысяч северокорейских войск и использование Украины как полигона для испытаний нового оружия", — добавил Сибига.

Агентство Reuters напомнило, что стремление Киева получить приглашение присоединиться к НАТО является частью "плана победы", очерченного в прошлом месяце президентом Владимиром Зеленским.

В НАТО объявили, что Украина присоединится к Альянсу и находится на необратимом пути к членству, но не направили официальное приглашение и не установили временные рамки.

"Я призываю вас поддержать решение о приглашении Украины в Альянс как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года", — обратился к западным союзникам глава МИД Украины.

Напомним, государства НАТО не поддержали идею о размещении войск Альянса в Украине, несмотря на привлечение других стран в войну на стороне России.

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