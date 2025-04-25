Ответ Украины и ЕС на мирный план Трампа: полный список встречных условий

Украина и ЕС представили встречные предложения в ответ на мирный план Трампа / © ТСН.ua

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Украинские и европейские официальные лица на переговорах в Лондоне в среду, 23 апреля, передали американской стороне свои условия мирного урегулирования войны России против Украины.

Полный текст документа опубликовало агентство Reuters.

Как и мирный план США, встречное предложение содержит четыре главных пункта.

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В пункт о прекращении огня добавлено условие о мониторинге режима тишины «под руководством США и при поддержке третьих стран». Также Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, освободить всех гражданских пленных и согласиться на обмен военнопленных по принципу «всех на всех», который Украина неоднократно предлагала и раньше.

Пункт о гарантиях безопасности Украины расширен. Уточняется, что Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США по соглашению, подобному статье 5 Устава НАТО. Это соглашение действует до тех пор, пока среди союзников нет консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО.

Также добавлены условия об отсутствии любых ограничений для Вооруженных сил Украины, а также на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.

При этом в пункте о территориях говорится, что эти вопросы будут обсуждаться и решаться только после полного и безоговорочного прекращения огня, начиная с определения линии контроля.

Из условий вычеркнуты пункты о признании контроля РФ над оккупированными территориями. Также Украина и Европа не согласились на передачу США контроля над ЗАЭС и Каховской ГЭ, но не исключают участие Америки в управлении.

В экономические условия добавлено уточнение, что Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

Кроме того, Украина и ЕС настаивают на постепенном смягчении санкций против РФ и только после достижения устойчивого мира. При этом ограничения могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.

Напомним, Зеленский сделал громкое заявление, что Украина никогда не признает Крым российским. Эта позиция базируется на Конституции и международном праве.