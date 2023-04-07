Ответ за ракетные обстрелы израильских городов: почему военные атаковали Сектор Газы

Израиль в ночь на 7 апреля продолжает атаковать Сектор Газы.

Представители Египта сообщили лидерам ХАМАС, что израильские удары – это ответ на сегодняшний ракетный обстрел израильских городов.

Об этом в сообщении в социальной сети пишет военный эксперт Игаль Левин.

Ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, признанная террористической организацией, отреагировала на ситуацию «Сионистское образование находится в иллюзии, что нарушение неприкосновенности мечети Аль-Акса и угнетение палестинского народа могут остаться без ответа».

Палестинцы атаковали израильтян в ответ на атаку, но "Железный купол" защищает страну.

Представители правительства Египта пытаются дозвониться представителям Израиля и ХАМАСа с целью просьбы прекратить боевые действия в секторе Газа.

Ізраїль атакував Сектор Гази (5 фото)

Напомним, что ранее с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере страны. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и ранили людей.

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