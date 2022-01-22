"Ответим агрессивно": США не исключают военного участия в конфликте из-за российской агрессии

Если русские вторгнутся в Украину, США ответят агрессивно.

Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии.

Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Безусловно. Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня", - ответила она на вопрос об военных мерах на случай российского вторжения в Украину.

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Но США рассчитывают на то, что русские отреагируют на усилия по поиску дипломатического решения и деэскалации ситуации вдоль границы.

"Если же этого не произойдет, если русские вторгнутся на Украину или предпримут какие-либо агрессивные действия против Украины, мы ответим агрессивно", - подчеркнула американский дипломат.

Также она заметила, что в США возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья.

"Да, мы наблюдаем за каждой отдельной границей и взаимодействуем со всеми соседями Украины, чтобы помочь им подготовиться к любым действиям, которые могут исходить от России. Мы внимательно следим за их планами действий и готовы", - резюмировала Томас-Гринфилд.

Напомним, что в Украину прибыла первая партия американского летального оружия.

Напомним, Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако в Сети появилась трекинговая карта, на которой видно, что британские самолеты почему-то сделали крюк и летели в обход территории Германии.

Следует отметить, что Германия выступает против поставок вооружения Украине. Несмотря на это, канцлер страны предупредил РФ о серьезных политических и экономических последствиях возможного вторжения.

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