Ответная атака: американские военные уничтожили боевика ИГ после теракта в Кабуле

Ответная атака: американские военные уничтожили боевика ИГ после теракта в Кабуле

Мужчина занимался организацией нападений на военных США

Американские военные провели спецоперацию против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является подразделение террористической организации ИГ в Афганистане, который занимался организацией нападений возле аэропорта в Кабуле.

Об этом сообщается в письменном заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

По предварительным данным, он был уничтожен.

"Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора "ИГ в Хорасане", — заявил Урбан.

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"Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения", — резюмировал он.

Напомним, что подразделения движения "Талибан" начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта, но в Пентагоне заявили, что до завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула обеспечивают вооруженные силы США и их союзников, а сейчас американские военные продолжают полностью контролировать кабульский аэропорт.

Ранее сообщалось о 170 погибших в результате теракта в результате теракта в аэропорту Кабула.

В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.

Также "Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула.

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