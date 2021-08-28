Ответная атака: американские военные уничтожили боевика ИГ после теракта в Кабуле

Мужчина занимался организацией нападений на военных США
Американские военные провели спецоперацию против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является подразделение террористической организации ИГ в Афганистане, который занимался организацией нападений возле аэропорта в Кабуле.
Об этом сообщается в письменном заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.
По предварительным данным, он был уничтожен.
"Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора "ИГ в Хорасане", — заявил Урбан.
"Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения", — резюмировал он.
Напомним, что подразделения движения "Талибан" начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта, но в Пентагоне заявили, что до завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула обеспечивают вооруженные силы США и их союзников, а сейчас американские военные продолжают полностью контролировать кабульский аэропорт.
Ранее сообщалось о 170 погибших в результате теракта в результате теракта в аэропорту Кабула.
В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.
Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.
Также "Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула.