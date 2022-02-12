Ответственность Беларуси за агрессию против Украины: в Сенат США внесли законопроект

Ответственность Беларуси за агрессию против Украины: в Сенат США внесли законопроект

Цель документа удержать Беларусь от того, чтобы РФ использовала ее территорию для вторжения.

В Сенат Соединенных Штатов Америки внесли законопроект об ответственности Беларуси за агрессию РФ против Украины.

Его инициатором стал сенатор Джеймс Лэнкфорд, сообщила его пресс-служба.

Законопроект внесли с целью удержать Беларусь от того, чтобы Российская Федерация использовала ее территорию для вторжения в Украину. Кстати, именно там, возле украинских границ, проходят совместные военные учения и сконцентрировано большое количество техники страны-агрессорки.

В документе отмечают, что Беларусь допустила тысячи российских войск в свою страну. Проект закона предусматривает "жесткие экономические и дипломатические санкции" по Беларуси или другой стране, которая поддержит агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Легче остановить войну, которая никогда не началась, чем закончить продолжающуюся войну. Это сильная позиция, которую Америка может занять, чтобы противостоять России и Беларуси, поскольку они продолжают угрожать независимости Украины", — подчеркнул Ленкфорд.

Санкции против Беларуси могут быть введены за следующие действия:

совместное с Россией участие во вторжении в Украину;

оказание материальной, тактической или иной поддержки российскому вторжению;

размещение на своей территории русских войск, участвующих в нападении;

сотрудничество с российской разведкой при вторжении;

закупку или передачу летального оружия, используемого при вторжении в Украину.

Напомним:

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.

Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

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