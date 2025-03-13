Ответственность для работников ТЦК и ВВК: нардеп назвал недостаток законопроекта

Законопроект об уголовной ответственности за нарушения со стороны руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также членов военно-врачебных комиссий, будет дополнять принятый в 2024 году закон о мобилизации.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко, сообщает "Эспрессо".

По словам Федиенко, в Украине достаточно действующего законодательства по привлечению к ответственности руководителей ТЦК и членов ВВК. В то же время нардеп отметил, что законопроект №12442 должен дополнять принятый закон о мобилизации, где содержатся новые термины и определения.

"А самое главное – там (в законопроекте – ред.) есть элементы усиления уголовной ответственности в части лишения свободы. И мы будем здесь надеяться на то, что работники ТЦК и работники военно-врачебных комиссий тоже его перечитают и обратят на это внимание", – высказался политик.

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Однако Федиенко считает, что законопроект №12442 "не решит главного". Речь идет о том, что мобилизованный, обратившийся в соответствующие органы следственных действий с жалобой на незаконность его мобилизации, будет все равно проходить военную службу, пока будут продолжаться следственные действия.

"Только после того, как суд докажет, что это должностное лицо нарушило действующее законодательство, он, конечно, будет демобилизован, а должностное лицо будет привлечено к уголовной ответственности и лишено свободы", – добавил нардеп.

Напомним, 12 марта Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №12442 о введении уголовной ответственности за нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и руководителями и членами ВВК.