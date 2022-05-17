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Ответственность исключительно Путина: Германия обвинила президента РФ в росте цен в мире

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Ответственность исключительно Путина: Германия обвинила президента РФ в росте цен в мире

Фото: УНИАН

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин несет персональную ответственность за рост мировых цен на продовольствие и энергоносители.

Бербок уточнила, что российские власти провоцируют рост цен в мире ведением своей войны против Украины.

Об этом глава немецкого МИД сказала на брифинге 17 мая.

Министр также подчеркнула, что блокирование украинских портов в Черном море может привести к дефициту зерна.

"Отрицательные последствия, в частности рост цен на продукты питания или энергетику, являются ответственностью исключительно российского президента", — заявила Бербок.

Напомним, 17 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил — чем быстрее государство получит оружие для сопротивления российской агрессии, тем быстрее произойдет снижение цен на продовольствие во всем мире.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государство уже договорилось со странами ЕС о построении альтернативных путей поставки продовольственного экспорта на мировые рынки.

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