Ответственность за незаконное изменение места жительства ребенка одним из родителей без ведома другого требует законодательного урегулирования, — Ирина Суслова Актуально

Ответственность за незаконное изменение места жительства ребенка одним из родителей без ведома другого требует законодательного урегулирования, — Ирина Суслова Актуально

Суслова отметила, что ас для принятия таких законодательных изменений давно пора.

Женское движение "За майбутнє" работает над изменениями в законодательство о введении уголовной ответственности за незаконное изменение места жительства ребенка одним из родителей без ведома другого.

Как заявила лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова, сейчас рабочая группа завершает обсуждение соответствующих изменений в законодательство и в ближайшее время подаст в Верховную Раду согласованный законопроект.

По ее словам, время для принятия таких законодательных изменений давно пора, и в очередной раз это доказала недавняя история с похищением ребенка из дома матери в Броварском районе Киевской области.

"Нам всем вновь стоит вернуться к определению термина" похищение ребенка "в законодательстве и введение уголовной ответственности за подобные действия", — добавила она.

По ее словам, в подобных случаях из-за действий взрослых страдают, прежде всего, дети, и государство должно защитить их.

"Государство должно обезопасить детей и установить между родителями четкие правоотношения, являются обязательными к исполнению", — подчеркнула лидер Женского движения "За майбутнє".

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