Отвлечь внимание от Украины: Путин за два часа может "отрезать" НАТО от стран Балтии

Отвлечь внимание от Украины: Путин за два часа может "отрезать" НАТО от стран Балтии

Россия может вытолкнуть мигрантов на границу между Литвой и Польшей, чтобы разжечь стычки.

Россия может использовать мигрантов из Беларуси для захвата Сувалкского коридора, чтобы отрезать страны Балтии от НАТО.

Об этом информирует британское издание The Times.

Сувалкский коридор – это почти 100-километровая граница Польши и Литвы. Этот единственный участок суши соединяет Литву, Латвию и Эстонию с другой частью ЕС и странами НАТО и отделяет Калининградскую область РФ от Беларуси. В случае войны с Россией его захват закроет союзникам Альянса путь по суше в страны Балтии.

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"Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь стычки. После этого российские войска могут ворваться в коридор и развернуть военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволил бы России объединить свои силы в Калининграде с Беларусью", — предполагают в издании.

Со ссылкой на источники в Украине, The Times пишет, что такую операцию Кремль может совершить всего за два часа.

Отмечается, что такие действия Москвы смогут отвлечь НАТО от подготовки российского вторжения в Украину.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что в случае необходимости в Латвию могут быстро отправить более 40 тысяч солдат НАТО.

Напомним, в Германии заявили, что Украину нужно взять в ЕС, но не в НАТО.

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