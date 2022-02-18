Отвод войск России не подтверждается: Резников сообщил, что на самом деле происходит у границ Украины

Отвод войск России не подтверждается: Резников сообщил, что на самом деле происходит у границ Украины

По словам Резникова, угроза вторжения РФ все же невысока.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не подтверждает отвод войск РФ от границы. Но, по его словам, возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину сейчас оценивается как невысокая.

Об этом он заявил в Раде в час вопросов к правительству.

Также читайте У Путина ответили, планирует ли Россия напасть на Украину 20 февраля

По данным главы Минобороны, сейчас возле украинской границы находится ориентировочно около 129 тысяч российских войск наземного компонента, а вместе с авиацией и морским контингентом – 149 тысяч.

"Этого (отвод. — Ред.) не происходит, идет перемещение сил и средств. Во-вторых, мы сейчас наблюдаем за подразделениями российских войск, насчитывающих около 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морским и авиационным компонентом их количество составляет 149 тысяч", – сказал Резников.

Он уточнил, что сейчас могут быть разные даты и сценарии вторжения РФ, но ВСУ все просчитали и готовы к ним. Впрочем, он считает, что возможность нападения сейчас оценивается Украиной как невысокая.

В то же время Резников заявил, что Кремль готовит признание ОРДЛО по сценарию, как это было в Грузии.

Читайте также: